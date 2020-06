Erfreuliches Wachstum für KURIER Online

Die aktuellen Ergebnisse der ÖWA Plus für das vierte Quartal 2011 zeigen die Online-Medien des KURIER weiterhin im Aufwind: Das Web-Angebot des KURIER (bestehend aus KURIER.at und futurezone.at) konnte mit einem Plus von 1,64 Prozentpunkten unter den Dachangeboten der österreichischen Printmedien am meisten Reichweite dazugewinnen. Die Reichweite stieg somit im Vergleichszeitraum von 12,5 Prozent auf 14,2 Prozent. Mit 814.817 Unique Usern pro Monat liegen die KURIER ONLINE-Medien mit einer Steigerung um 15,48 Prozent bei den Dachangeboten der Printmedien nun auf Platz drei. Die Kleine Zeitung Online-Gruppe und das news networld Dachangebot konnten überholt werden.

Auch die Entwicklung der Einzelangebote ist höchst erfreulich: Mit 757.960 Unique Usern pro Monat konnte sich KURIER.at gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 13,79 Prozent steigern. Das ist der dritthöchste Steigerungswert bei den Online-Medien der Tageszeitungen. futurezone.at, das soeben seinen ersten Geburtstag seit Übernahme durch den KURIER feiern konnte, erzielte mit rund 36 Prozent mit Abstand die größte Steigerung. Das führende Hightech-Portal Österreichs erreichte im Monatsdurchschnitt 93.603 Unique User.