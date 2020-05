Erfolgreichs Wirtschaftsjahr 2012!

Ein wenig schon. Aber im Grund unseres Herzens wollen wir es nicht wissen. Mag sein, dass sie das jetzt als fatalistische Selbstvergessenheit klassifizieren. Die Herausforderungen werden nicht kleiner, je besser wir über sie Bescheid wissen. Vielleicht improvisieren wir dann weniger. Grundsätzlich sind die Aufgaben in allen Unternehmen ähnlich: Kosten runter, Umsatz rauf, Profitabilität verbessern!



Eh einfach, nicht? Wären da die vielen Variablen und Unwägbarkeit in dem einfachen Rezept nicht. Wir werden das Jahr meistern! Und zwar mit der alten Briefträger-Weisheit: Aufgegeben wird nur ein Brief!



Unser besten Wünsche begleiten Sie!



Gabriel Grabner - Maria Koini - Thomas Loser