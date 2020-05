Erben-Blockade in News Corporation

Kronprinz James

Während Murdoch eine etwaige Änderung dieser geltenden Erbschaftsvereinbarung erwägt, erklärt der Rechtsanwalt der Familie Murdoch, dass es zu keiner Neuverhandlung der bestehenden Vereinbarung kommen wird. Diese Überlegungen stellt Michael Wolff in der am kommenden Dienstag, den 2. Dezember, erscheinenden Murdoch-Biografie The Man Who Owns the News an. Die Biografie nährt darüber hinaus Spekulationen, dass sich Murdochs ältester Sohn Lachlan aus dem News Corporation-Management zurück zieht und James in die Fußstapfen seines Vaters und an die Spitze des Medienimperiums tritt.