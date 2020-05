epuPoint.at auf dem Weg zur Markteinführung

atThomas Tauchner möchte die Welt von Ein-Personen-Unternehmen verbessern. Zu diesem Zweck bereitet er die Einführung von epuPoint.at vor. Das Projekt des von Tauchner gegründeten und in Wien ansässigen Start-ups läuft derzeit in der Beta-Phase. epuPoint.at soll, kurz gesagt, Ein-Personen-Unternehmen Alltagsarbeit abnehmen und diese operative Aufgaben an das Service abgeben.