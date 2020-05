Epsilon pflegt Kellogg-Kunden mit

Kellogg's will, wie Larry Bruck, Senior Vice President Global Media and Marketing Operations, "für jeden Kunden individuelle Marken-Erfahrungen schaffen".



Epsilon wird, um dem Markenartikler dies zu ermöglichen, ein globales Echtzeit-Verbraucherportal aufbauen und hosten, ein Präferenz-System erstellen, in dem sich Kunden anmelden können, um weltweit bidirektionale Kommunikation über verschiedene Channels zu ermöglichen. Darüber hinaus wird Epsilon eine CRM- und Analyse-Plattform realisieren und betreiben, die die Entscheidungsgrundlagen zu, an Kundenverhalten ausgerichteten und maßgeschneiderten Marketing-Programmen liefert.



