Epamedias Show-Herzen-Versendestationen

atIm Puls 4-Out-of-Home-Flight zur derzeit laufenden Musik-Show Herz von Österreich integrierte Epamedia City Lights, die der Aktivierung von Fans dienen. Sie können an Werbeträger-Stellen in österreichischen Landeshauptstädten Selbstporträts machen, diese in das Bühnenbilder der Show montieren und anschließend verschicken.