Epamedias schiefes und gerades Haus

Epamedia erweiterte zu diesem Zwecke eine Bigboard-Werbefläche an der Südosttangente in Wien. Auf dieser Fläche wird von Uretek die Vorher-Nachher-Situation veranschaulicht. Das kaputte, schiefe Haus auf der linken und das sanierte, strahlend schöne Haus auf der rechten Bigboard-Seite. Diese Anordnung - links alt, rechts neu - der Veränderung in der Lese-Richtung entspricht wiederum der Vergangenheit-Zukunft-Wahrnehmung des Gehirns.



Das Uretek-Sujet ist seit Anfang August und bis Ende September affichiert.



atmedia.at