Epamedia-Mandat für Publicitas Europe

Monika Lindner, Geschäftsführerin von Epamedia, spricht von einer "Win-Win-Situation, da sich über Publicitas für unsere Kunden die Türen zu interessanten Märkten und neuen Konsumenten-Schichten in der Region eröffnen".



Publicitas Europe, über ein Büro in Wien in Österreich operativ agierend, erweitert, wie Simon Taylor, Senior Vice President Operations, erklärt, sein "Premium-All-Media-Portfolio". Publicitas ist ein global tätiges Medien-Vermarktungs- und Vertriebsunternehmen.



atmedia.at