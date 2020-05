Entzauberer

Narzissmus und Eitelkeit

Diese Entzauberung manifestiert sich auch in dessen Biografie " Österreichs Manischer Medienmacher" von Standard-Medienredakteur Harald Fidler. "Dass ihm, dem erst 55-Jährigen schon eine Biografie gewidmet wird, hat seinem Narzissmus und seiner egomanen Eitelkeit ab ridikülerweise so sehr geschmeichelt, dass er an dieser veritablen Hinrichtung, als die sich diese Charakterstudie doch liest, auch noch selbst mitwirkte", rezensiert Langebucher mit professoralem Pathos.