Entwicklungslabor Community

Die Solvster.com-Produktentwicklung findet in drei Phasen statt. In TrendQuest wird analysiert und formuliert. In IdeaQuest werden auf Basis erster Rahmenbedingungen Produktideen erarbeitet. Von dort gehen die Kreationen zu den Auftraggeber, werden auf ihre Umsetzbarkeit und rechtliche Sicherheit hin evaluiert. In ShopQuest werden fünf Ideen wiederum der Community vorgestellt und mittels Befragung bewertet. In dieser Phase werden unter anderem Preis-Spannen also Unter- und Obergrenzen definiert.



