Entwickelte Mediendienste

Sichtweisen

Kress.de ist optisch aufgelockert, was zumindest auf die Vergrösserung des Durchschuss zurückzuführen ist. Der Masthead mit Logo und Navigation ist klarer und schneller erfassbar. An der Linksbündigkeit der Seite hat sich nichts geändert. Grundlegend anders sieht der Kress.de-Newsletter aus. Hier wurde die Linksbündigkeit zugunsten der Mittigkeit aufgegeben, die Textmenge wurde zurückgenommen dadurch erhöht sich die Bildhaftigkeit. Mit dem grösseren Durchschuss erhöht sich die Klarheit und Lesegefälligkeit.

Bei Kontakter.de wurde ebenfalls das Layout modernisiert und dabei neue Text- und Grafikelemente integriert. Als "grösste Neuerung" wird der Ausbau des Ressorts Online zum "Großressort New Media" genannt. Darüber hinaus erhalten Abonnenten am Samstag die Inhalte der, am Montag darauf erscheinenden Print-Ausgabe mittels iPhone-App angeteasert. Das gesamte Heft steht nun auch als E-Paper-Version zur Verfügung.



atmedia.at