Entspannt leben mit der Wienerin

Nach dieser Ausgabe erscheint eine zweite Ausgabe am 24. November. Das Medien-Unternehmen plant zwei Ausgaben pro Jahr. Die beiden 2012 erscheinenden Ausgaben werden in einer Druckauflage in Höhe von 50.000 Stück verlegt. Der Vertrieb erfolgt über das Abonnement der Wienerin, in zielgruppenspezifischen Kanälen und im Einzelverkauf zum Stückpreis von 2,50 Euro. Chefredakteurin von Wienerin entspannt leben ist Sylvia Wasshuber-Haas.