Entscheidungstag

In Ruhe entscheiden

In dieser Bild am Sonntag-Studie wird nachgewiesen, dass den Deutschen die Sonntagsruhe heilig ist und eine Zeitung oder Zeitschrift zu diesen Mußestunden gehören. Das wäre an und für sich ja kein Grund der Studie Aufmerksamkeit zu widmen. Sie zeigt, dass ein Drittel der Deutschen den Sonntag dazu nutzen, um mit ihren Familien Entscheidungen zu Anschaffungen wie Autos, Reisen, Geldanlagen, etc. treffen. Und als Entscheidungshelfer dienen für 60 Prozent Printanzeigen sowie Zeitungs- und Zeitschriftenbeilagen; für 50 Prozent ist es das Internet und 48 Prozent dient das Fernsehen zur Entscheidungsfindung.