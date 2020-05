at // Der Zeitgeist erfordert US-Präsident Barack Obamas Kommunikationsverhalten zu analysiern, zu modellieren und dann zu transferieren. Rudi Klausnitzer hat das Empfehlungspapier Enterprise 2.0 Was Unternehmen von Barack Obama lernen können verfasst. Darin werden zehn Punkte für eine Enterprise 2.0-Strategie aufgelistet. Einige Kommunikationsbestrebungen und Ziele werden sich trotz Obama nicht ändern, wie das Papier zeigt, wie etwa das geforderte neue Verständnis von Marketing oder das der Kunde weiterhin im Zentrum kommunikativen Handelns steht und Vertrauen sowie Authentizität mächtige Argumente in Beziehungen jedwelcher Art sind. atmedia.at