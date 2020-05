Enquete: Tobias Schmidt (RTL)

at // Der Bereichsleiter Medienpolitik von RTL eröffnet sein Statement mit dem Hinweis, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Europa einen Sonderstatus hat. Dieser Status hat seine Grenzen in einem Medienmarkt. "Das sozialpolitisch Gewollte und Erforderliche ist die Legitimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und mündet in der Erbringung von publizistischem Mehrwert", definiert Schmidt.