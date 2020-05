at // "Medienpolitik darf keine Parteipolitik sein", empfiehlt der ORF-Sprecher der Grünen, Dieter Brosz. Er zäumt die Reformierbarkeit des ORF von der Gebührenseite auf und regt eine Diskussion über die Abgabenanteile an Bund und Länder an. Wie seine Vorredner bekennt sich Brozs zu einem starken, unabhängigen ORF. atmedia.at