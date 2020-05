Enquete: Christian Stögmüller (VÖP)

Klare Grenzen, klare Regeln

Er fordert eine ganz klare Grenzziehung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ein tragfähiges duales System. Die Programme des ORF müssen einem Public Value-Test unterzogen werden, hängt er eine weitere Forderung an. "Quote ja, aber nicht zwingend", setzt Stögmüller fort, "denn der ORF will mitunter privater als die Privaten sein".



atmedia.at