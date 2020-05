Energie Burgenland präsentiert Marken-Design

Im Logo destilliert sich der gesamten Marken-Auftritt und manifestiert sich in den Farben Rot und Gelb, die Landesfarben des Burgenlandes, sowie in den Buchstaben B und e.



Laut Spirit Design symbolisiert das B Tradition, Regionalität, Modernität und technische Inspiration gleichermaßen. Das e repräsentiert Energie und Dynamik. Beide Buchstaben stehen klarerweise auch für Energie Burgenland.



In den kommenden Oktober-Wochen informiert das Unternehmen den regionalen Markt über diesen Marken-Wechsel. Einmal mittels klassischer Kommunikation via Medien und per einmonatigem "Tag der offenen Tür" im Betrieb, in dessen Rahmen Kunden unmittelbaren Marken-Kontakte herstellen können.



