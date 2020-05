at // Was erleben 17-Jährige? Die Matura rückt gefährlich nahe. Der Lehrabschluß droht. Mehrmaliges Verliebtsein und Liebeskummer liegt hinter und noch mehr emotionale Achterbahn-Fahrten vor einem. Der Führerschein wird herbeigesehnt und die Eltern ist man noch nicht ganz losgeworden. Davon handelt das "17. Hollinger Buch" des Grafik-Studios Hollinger nicht. Dafür 16 Werkschauen, in denen opulentes kreatives Schaffen dokumentiert wurde. Das 17. ist ein Jubiläums-Buch und mit "...endlich 17" betitelt. Anbei ein Vorgeschmack auf Inhalte, die das Studio Interessierten kostenlos zur Verfügung stellt.