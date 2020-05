ENC - Presse am Sonntag

eu // Michael Fleischhacker, Chefredakteur von Der Presse, veranschaulicht die Hintergründe die zur antizyklischen Gründung von "Die Presse am Sonntag" führten. Seit 15. März werden sonntags 160.000 Stück Auflage verteilt. Fleischhacker: "Wir gründeten die Sonntag-Presse trotz der Krise. Einerseits wegen der vorhandenen Lücke am Sonntagsqualitätsmarkt und andererseits wegen der Leser, die am Sonntag am meisten lesen und wegen der werbungtreibenden Unternehmen, die am Sonntag am intensivsten werben." atmedia.at live