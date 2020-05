ENC - Norbert Küpper über Zeitungstrends

eu // Norbert Küpper verschafft einen Überblick über die aus seiner Sicht wichtigsten Zeitungstrends. So zeigt sich, dass Wochenzeitungen wie Die Zeit an Auflage gewinnen. Die Boulevardzeitungen verlieren dagegen europaweit. Die Auflage der Bild-Zeitung geht zwar zurück jedoch steigt die Reichweite weiterhin. Weiters, stellt Küpper fest, gewinnt Eleganz und Seriosität in Zeitungsdesign an Bedeutung. Ein höherwertiges Erscheinungsbild kann die Leser überzeugen. Küpper gibt einen Überblick über die hervorstechendsten qualitativen Entwicklungsszenarien von den Preisträgern und aus den Einreichungen zum diesjährigen "European Newspaper Award". atmedia.at