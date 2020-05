ENC - Inhalt, Design, Organisation in Kombination

Marke ist zentraler Asset

Die Zeitung wurde entrümpelt und die Nachrichtenstruktur übersichtlicher gestaltet. So wurde beispielsweise Wirtschaft und Kultur aus der täglichen Berichterstattung herausgenommen und am Wochenende in magazinigeren Strecken publiziert. Der Erneuerungsprozess wurde in internen Workshops im Rahmen einer offenen Entwicklungskultur erarbeitet. So wurde die Marke "Svenska Dagbladet" rund um ihre Markenwert sichtbar erneuert und jedes Ressort und Buch erhielt einen Farbe. Die Blattstruktur unter Berücksichtigung größerer Bilder und Infografiken weiter entwickelt. Nach dem Sommer wird die Zeitung und der Webauftritt noch stärker miteinander verknüpft.