ENC - Ende klassischer Zeitungsbusinessmodelle

eu // Der Schweizer Leserforscher und ReaderScan-Erfinder Carlo Imboden stellt den Leser-Alltag nach und erklärt was sich der Leser gegenwärtig online und was er sich gedruckt holt. Diese crossmedialen Nutzer skizziert er anhand deren Print-Nutzung. Imboden: "Leser, die bereits am Vortag online ihre News holten, reduzieren ihre Informationszeit in Zeitungen." Waren früher 59 Sekunden für die Print-Information aufgewendet, so braucht der reine Print-Nutzer jetzt 29 Sekunden und der crossmediale Leser bereits nur mehr drei Sekunden." Imboden: "Diese Nutzungsanalyse zeigt, dass die Zeitung erklären und nicht informieren muss." atmedia.at live