Empörung über Politiker-Tweet zum Tod von Garcia Marquez

Der Tweet einer kolumbianischen Politikerin zum Tod des Literaturnobelpreisträgers Gabriel Garcia Marquez hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die rechtsgerichtete Abgeordnete Maria Fernanda Cabal veröffentlichte auf Twitter ein Bild des Schriftstellers und des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro mit dem Satz: "Bald werden sie gemeinsam in der Hölle sein."

Am Freitag löschte sie den Tweet wieder. Cabals Partei Centro Democratico, der auch Ex-Präsident Alvaro Uribe angehört, schrieb in einer Stellungnahme: "Unsere Bewegung bekräftigt ihren Stolz auf das ausgezeichnete Werk dieses Kolumbianers, der in die Annalen eingegangen ist und das Vaterland auf den Gipfel der klassischen Literatur geführt hat." Wegen seiner Unterstützung der kubanischen Revolution und seiner langjährigen Freundschaft mit Castro stehen Konservative zumindest den politischen Ansichten von Garcia Marquez kritisch gegenüber.