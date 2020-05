Empfehlungen haben Mehrwert

Regelmässige Bewertung, unregelmässige Weiterempfehlung

Zu diesem Ergebnis kommt die von eResult in der für netz98 gemachten Studie Einfluss sozialer Elemente im E-Commerce auf das Kaufverhalten. Weiters ergab die Studie, dass etwa 40 Prozent aller Online-Nutzer sich vorstellen können in einem Social Network einzukaufen. Voraussetzung hierfür ist, dass sie den Shop-Anbieter kennen und eine Vertrauensbasis vorhanden ist.



Analysiert wurde weiters die Bedeutung von aus Social Networks bekannten Funktionalitäten. Bewertungsmöglichkeiten stellen für Online-Einkäufer "wichtige Bausteine" im Kaufprozess dar. Sie sind jedoch keine absolute Notwendigkeit. Fehlen soziale Elemente in einem Shop, wird das von mehr als 70 Prozent der Befragten als nicht negativ wahrgenommen.



Mehr als ein Viertel der 600 Studien-Teilnehmer legen Wert auf Rezensionsmöglichkeiten. Diese Gruppe weicht auf Online-Angebote, die diese Feedback-Funktion anbieten, aus. 45 Prozent der Befragten gaben an, Produkte und Dienstleistungen regelmässig zu bewerten. Und die Weiterempfehlungsfunktion stösst auf weit weniger Interesse als angenommen. Etwa zehn Prozent der Online-Einkäufer empfehlen - Frauen häufiger als Männer - regelmässig.



atmedia.at