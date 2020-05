Empfänger bekannt. Nicht erreichbar!

Flyer-Verteilen auf Prachtstraßen

Diesen Unternehmen geht es um Bekanntheit, Markenaufbau und um konkretes Recruiting. Die Kernbotschaft dieser Studie gilt gleichermaßen für die meisten Markenaktivitäten in Social Media-Umfeldern derzeit. Die Aktivitäten und Botschaften kommen nicht an.



Ausgenommen davon sind, um es überspitzt zu formulieren, Angebote wie die Weltreise um 9,90 Euro oder andere exklusive Abverkaufsangebote. Social Media Marketing besteht aus wenig mehr als Friends anzulocken, Follower zu unterhalten und Fans versuchen zu halten, um sie dann mit gelegentlichen oder im besten Fall mit regelmässigen Special Offers auf Landing-Pages oder aus den Netzwerken auf Landing-Pages oder Shops zu lotsen.



Social Media Marketing ist für viele Brands gegenwärtig nur früher verpasstes oder ignoriertes Community-Building verknüpft mit Handezettel- oder Flyer-Verteilen an einem belebten Platz oder einer stark befahrenen Straße. Früher wurden die selben Flyer an unbelebten Nebenstraßen oder in Einbahnstraßen verteilt. Diese Stille herrscht heute noch auf vielen Marken-Auftritten im Web. Deshalb flüchtet man an die Social Media-Boulevards und -Prachtstraßen.

An der Wiesbaden Business School nennt man das Ergebnis, dass die "Zielgruppe" für rekrutierende Employer Brands in Social Networks nicht erreichbar sind, überraschend.



atmedia.at