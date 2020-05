Emmy für Red Bull Air Race

Einmal super, zweimal superer

"Wenn man so einen Preis einmal im Leben gewinnt, dann ist das super. Zweimal in Folge ist eine Sensation", kommentiert West4Media-Geschäftsführer Alexander Strohmer von New York aus die neuerliche Auszeichnung. Das Unternehmen wurde gemeinsam mit den Sendetechnik-Experten SiVision sowie Sky Media und Riedel Communications ausgezeichnet.