at, chDas international tätige E-Mail-Marketing-Unternehmen emarsys vertieft seine Geschäftstätigkeit in der Schweiz. Von einem Büro in Zürich aus werden künftig der Schweizer Markt und Kunden wie etwa die Schweizer Post intensiver betreut. emarsys ist seit acht Jahren im Markt via Nemuk AG tätig. Der Geschäftsführer heißt Stefan Böni.