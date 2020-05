emarsys auf Wachstumskurs

Florierendes Neukundengeschäft

Zu dieser Entwicklung tragen alle Niederlassungen in den Märkten Österreich, Deutschland, Schweiz und Großbritannien bei. Das New Business in der ersten Jahreshälfte stieg, wie emarsys mitteilt, um 120 Kunden. Um dieses Wachstum zu managen wurde der Mitarbeiterstand um 25 Personen aufgestockt. Sie werden in den Bereich Sales, Account-Management, Entwicklung, Zustellbarkeit und Support eingesetzt.