Elf handliche Freunde für die Hosentasche

deFussball-Fans, deren Interesse am Sport über die Tore, die Torschützen des eigenen Vereins sowie über das Bier und die Knackwurst im Heim-Stadion hinausgeht, die am Fussball auch schon kullturelle Seiten entdeckt haben, könnten Gefallen an der Android-App des Magazins 11 Freunde finden. Denn wie im Magazin zeigt die App wie weit Fussball in das Leben von Menschen hineinreicht. Also nicht nur in das Leben von Trainern und Spielern sondern auch von Fans und Ultras.