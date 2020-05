elevAds Liftfahrsäulen

Nach der Premiere in der Millennium City liefert das Unternehmen neue Markenauftritte in Aufzügen des Donauzentrums und der Lugner City, zwei weiter Standorte in Wien. Im Donauzentrum stehen 17 und in der Lugner City 15 Lifte zur Verfügung.



Die Werbeträger können vollständig - Außentüren und alle Innenflächen - gebrandet und in Kampagnen eingebunden werden, erklärt dazu Heike Fischer, Geschäftsführerin von elevAd. Sie nennt zwei Wirkungswerte als Beleg für die Effektivität der Werbeträger: die Markenerinnerung beläuft sich ungestützt auf 84 und gestützt auf 96 Prozent.