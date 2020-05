Elements.at gewinnt Zermatt-Etat

at, euDie von Salzburg aus tätige Digital-Agentur Elements.at erweitert ihren Tourismus-Kunden-Stamm um die Zermatt Bergbahnen AG in der Schweiz. Für diesen Auftraggeber arbeitet die Agentur an Matterhornparadise.ch. Und setzte eine, in Responsive Design eingebettete und auf Slides basierende Website um.