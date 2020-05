Element of Art relauncht Prittworld.com

Anhand von der in diesen Tagen publizierten neuen Prittworld.com-Version wird die Kommunikationsstrategie deutlich, in deren Mittelpunkt die altersgerechte Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen - Erwachsene, Eltern, Kinder - steht. Sie erhalten von dem Marken-Artikel-Auftritt kreative Impulse für ihre Bastel-Aktivitäten. Im Zentrum von Prittworld.com stehen die Themen Kreativität und Basteln.



In der Umsetzung ist der Webauftritt in die drei Bereiche Parents, Kidz und Minis, also Bastler im Alter von drei bis sechs Jahren, gegliedert und mit altersgerechten Inhalten versehen. Das sind Bastel-Anleitungen, Tipps, die beispielsweise in Videos vermittelt oder über eine "Bastelsuchmaschine" zu finden sind sowie Hintergrund-Informationen zu Materialen. Im Produktberater sind wiederum die zu den unterschiedlichen Basteleien verwendbaren Pritt-Kleber ausgewiesen.