Elektronische Medien sorgen für Werbeausgaben-Wachstum

In den erfassten nicht-klassischen Media-Kanälen entwickelte sich die Bruttowerbe-Freudigkeit unterschiedlich. Der Außenwerbung-Index reflektiert die Zunahme der, bedingt durch die anstehende Nationalratswahl, Werbung im öffentlichen Raum. Darüber hinaus teaserte das Mobilfunk-Unternehmen in dem Zeitraum sein Rebranding nach der erfolgten Orange-Austria-Übernahme an und nutzte das niedrigere Grundrauschen auf Out-of-Home-Werbeträgern für eine wahrnehmungswirksame Kampagne. Daraus entwickelten sich drei Pluspunkte auf der Werbedruck-Skala und ein Niveau von 258 Punkten.



Die Gelben Seiten legten einen weiteren Punkt zu und sind 297 Punkte der Index-Wert mit dem aktuell höchsten Niveau.



Ein, aus den vergangenen Monaten vertrautes Investitionsverhalten reflektiert der Media-Kanal Print: die Stagnation setzt sich fort.