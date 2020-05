Elektronische Medien machen weiterhin Druck

Genährt wird der Drei-Punkte-Zuwachs des GEMI Austria durch die Anstiege der Werte TV und Online. In beiden Media-Kategorien stiegen, mit Beginn des Weihnachtsgeschäfts, die Brutto-Werbeausgaben in einem Ausmaß, das jeweils zwei Index-Punkte brachte.



Der TV-Wert erreicht 300 Punkte und den aktuellen Höchststand im GEMI. Online legt auf 151 Punkte zu.



Die nicht-elektronischen Media-Gattungen entwickelten sich im Oktober so: Außenwerbung gewinnt zwei und erreicht 260 Punkte; Kino legt ebenso um einen Punkt auf 127 Punkte zu. Und Print verliert einen Punkt und geht in den Werbemonat November mit 250 Punkten.



Und der mit September 2013 erstmals ausgewiesene Wert für Direct Marketing, in dem Werbeausgaben für klassische Prospekte, Direct Mails und Zeitungsbeilagen subsummiert sind, steigt um einen Punkt auf 123 Punkte.