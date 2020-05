Elektro haas mobilisiert Kundenbindung

Elektro haas will mit der App, wie Marketingleiterin Silvia Ladner erklärt, eine Alternative zu seinen klassischen Kundenbindung-Aktivitäten etablieren, die "näher, persönlicher und interaktiver" am Einzelkunden ist und auch eine treffsicherere Ansprache garantiert.



Die App verfügt über einen Service-Mix bestehend aus aktuellen Angeboten des Retailers und deren Kennzeichnung als Favoriten, einen Filialfinder für die bestehenden drei Niederlassungen, ein Bonuspunkte-System, eine Facebook-Sharing-Schnittstelle und einen Push-News-Dienst, um die Nutzer auf dem Laufenden zu halten.



Ladner betont, dass das Unternehmen mit der App nun über ein "Echtzeit-Kommunikationsinstrument verfügt, womit zielgruppen-orientierte Angebote wesentlich rascher als bisher gestellt werden können".



Up to Eleven legte dieser Umsetzung seine White-Label-Kundenbindungsprogramm Smart Wallet zugrunde. Damit wurde auch die Einbindung der Elektro haas-App in dessen bestehendes Customer Relationship Management-System möglich.



