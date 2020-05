El Clasico vor europaweitem Online-Streaming

Laola1.tv zeigt das Spiel ab 19:20 Uhr in Österreich. bwin stellt den Stream europaweit, abgesehen von den Pay-TV-Märkten Spanien und Großbritannien sowie Dänemark, Norwegen und Schweden, zur Verfügung. Der Online-Gaming-Anbieter und Sponsor von Real Madrid zeigt seinen aktive Kunden das Spiel, um das herum "über 600 Wetten" platziert sind und das hier Vertriebsfunktion hat. Der Laola1.tv-Stream kann von Interessenten per stationärem Internet und via Laola1-App genutzt werden.