El Clasico im Free-TV

Die beiden Clubs treffen im Viertelfinale des spanischen Cup aufeinander. Das ist die einzige Free-TV-Ausstrahlung im deutschsprachigen Fernsehmarkt. Sie ist der Fussball-Offensive des Senders zuzurechnen, der voerst im Herbst in Live-Übertragung von UEFA Champions League-Spielen gipfelt.



Online zu sehen ist auch das Hinspiel in Madrid am 18. Jänner, wie gewohnt, bei Laola1.tv.