El Clasico bringt Laola1.tv Quote

Gleichzeitig wurde der Live-Stream von 239.487 Nutzern also Peak Concurrent Usern konsumiert. Die Usetime also die durchschnittliche Verweildauer im Stream pro Nutzer wird mit 32:07 Minuten ausgewiesen. Und der Stream war auch via Laola1.tv-Apps zu sehen.



Als Medienpartner in Deutschland fungierte Bild.de. Laola1.tv setzte für die Übertragung von "El Clasico" ein virtuelles Studio ein. Das sportliche Aufeinanderprallen der beiden spanischen Rivalen, das weltweit Fussball-Fans vor die Bildschirme lockt, wird von dem Online-TV-Anbieter als Ganzes oder in Form von Highlights weiterhin zur Verfügung gestellt.



Laola1.tv baut seine Live-Übertragung der Fussball-Matches aus der höchstens spanischen Spiel-Klasse um Begegnungen aus der Turnier-Zyklus " Copa del Rey" aus.



atmedia.at