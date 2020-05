Eklatanter Mangel

at // Der öffentlich-rechtliche Auftrag des ORF wird vielfach so interpretiert, dass viele Berufene und Befugte das Recht für sich in Anspruch nehmen den ORF öffentlich zu kritisieren und dabei immer auch glauben Recht zu haben. Die quotenträchtige ORF-Kritik-Serie setzt heute Wilhelm Sinkovicz von Die Presse fort. Der Musikkritiker der Tageszeitung nimmt sich des "eklatanten Mangels an Bewusstsein für den Kulturauftrag" des ORF an und konstatiert, dass "die klassische Kultur so ganz im Allgemeinen in den Sendungen des ORF nicht mehr den geringsten Stellenwert hat". Und er ist überzeugt, dass der "ORF-Chef die konsequente Dokumentation des österreichischen Hochkulturlebens ... ebenso naturgemäß für überflüssig hält".