Eishockey für Servus TV

Eine Million Euro pro Club

Der Sender wird 21 Spiele des Grunddurchganges live übertragen und ein wöchentliches Eishockey-Magazin liefern. In der Playoff-Phase wird an jedem Spieltag eine Begegnung übertragen. In der Phase in der es um die Meisterschaft geht, werden entscheidende Spiele in Konferenzschaltung ausgestrahlt. Mit dem Sportsman-Servus-Angebot wurden sowohl Sky und der ORF ausgebootet. Es wird kolportiert, dass das Angebot so bemessen wurde, dass jedem Liga-Club eine Million Euro zufließt.