Eisernes Sparen macht finanziell unbelastet

de // So beginnt das ZDF in das Haushaltsjahr 2009. Mit einem positiven Gesamtergebnis von 16,1 Millionen Euro und einer amtlich verbrieften Gebührenerhöhung im Rücken plant der öffentlich-rechtliche Sender im kommenden Jahr "Qualitätsstandards" zu setzen. Das kündigte ZDF-Intendant Markus Schächter am Rande der Haushaltplanung-Beratung des Fernsehrates in Mainz an. Der ZDF, so Schächter, befinde sich "an der Nahstelle zweier Gebührenperioden - der letzten der ausgehenden analogen Zeit und der ersten einer digitalisierten neuen Medienwelt, die von uns einen grundlegenden Wandel erfordert". Das ZDF ist auf diesen Wandel gut vorbereitet, da in den zurückliegenden Jahren, so Schächter weiter "nicht nur eisern gespart sondern das ganze Unternehmen effektiver aufgestellt wurde".