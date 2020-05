Eisack, Isaac, I Suck!

at // Am kommenden Montag ist der neue, drei Millionen Titel umfassende Musikladen von Drei geöffnet. Um den Start weder überhören noch übersehen zu können, gibt es eine Kampagne dazu. Super-Fi bastelte ein Kampagne in der das Musikangebot in den Jugendtarif "Lässig" integriert ist. Und lässige, junge Drei-Kunden bekennen in der Kampagne: "I suck". Sie saugen hemmungslos Musik. Den Saugern begegnet man im TV, in Printmedien, man sieht sie auf Plakaten und kriegt sie per Flyer in die Hand gedrückt. atmedia.at hier zum "I Suck"-Sujet abbiegen