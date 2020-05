Einwanderer und Einwohner

Tweraser irrt

Am "Point-of-Sale müssen Services und Beratung auf Online-Nutzer ausgerichtet sein", empfiehlt Tweraser. YouTube, Search Engine Marketing und Social Media müssen, um die Einwohner von Digitalien zu erreichen, in den zukünftigen Mediaplänen zusammenpassen. Tweraser irrt jedoch hinsichtlich der Urheberschaft der Begriffe "Digital Natives" und "Digital Immigrants". Der Google Deutschland-Geschäftsführer glaubt, sie Medien-Tycoon Rupert Murdoch zu verdanken zu haben. Beide Begriffe stammen jedoch vom E-Learning-Experten Marc Prensky. Der hatte 2001 in der Zeitschrift "On The Horizon" einen Artikel mit "Digital Natives, Digital Immigrants" betitelt.