Einsichten-Import

Damit lassen sich Analysen anstellen, was in Networks und Nutzerforen zu Marken und werbungtreibenden Unternehmen und wie geäußert wird. "Mit linkfluence kann man das für ein Unternehmen oder eine Marke relevante Geschehen auf Websites und in Blogs abbilden und ermöglicht so eine individuelle Auswertung von Trends, Informationsverbreitung und Entwicklungen", skizziert Lobster-Geschäftsführer Herbert Rohrmair das Marktforschungsinstrument. Daraus resultieren für dessen Benutzer Near-Realtime-Einblicke in die Kommunikationsdynamik von Zielgruppen in Web 2.0-Biosphären. Rohrmair: "Daraus kann man dann als Auftraggeber erlesen, welche Kommunikations- und Marketingschwerpunkte man setzen sollte, um eventuell einem Meinungstrend gegenzusteuern oder diesen zu verstärken."



