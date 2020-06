Einschnitte bei Verlagen möglich

Die vom Kanzleramt am Dienstag angekündigte Kürzung der Presseförderung könnte in der Branche Konsequenzen haben, sagt KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger: "Ich kenne die Kostenstruktur bei den Empfängern der Presseförderung nicht, aber in Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung wird es sicher bei dem einen oder anderen Verlag zu Einschnitten führen, vielleicht wackeln sogar einige Journalistenposten".

Äußerungen von ÖVP-Klubchef Karlheinz Kopf legten allerdings nahe, dass noch nicht das letzte Wort gesprochen sei. Hält Kralinger die Kürzung um 15 Prozent (1,35 Mio. €) für eine politische Reaktion auf entsprechende Forderungen des Boulevards? "Ich kann nur die Wirkung beurteilen, die nach draußen entsteht. Und ja: Den Eindruck könnte man gewinnen." Der KURIER erhält keine Presseförderung, nur eine geringe Vertriebsförderung.