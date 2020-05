Einschleich-Wired

Die Oktober-Ausgabe von GQ wird Wired "gebildeten, einkommensstarken Männern" näherbringen. Parallel dazu wird eine iPad-Version eingeführt und Wired als Multimedia-Brand aufgebaut.



Über das darauf folgende Erscheinen von Wired gibt es noch keine Informationen. Die Print-Version lehnt sich an der US-Ausgabe an. In dem Zusammenhang wird Condé Nast den Titel mit regionalen Inhalten weiterführen müssen. Denn die angepeilte Zielgruppe wird sich ganz sicher die in Deutschland und Österreich teurere Original-Version leisten können.