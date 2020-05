Einsatz der Live-Werbemittel nimmt zu

Das Werbemittel war heute auf schülerVZ platziert. Die Nutzer des Netzwerks konnten sich nach deren Einloggen über einen Megabanner in einen Live-Chat mit den Mitarbeitern der Arbeitsagentur einsteigen.



Ziel des "Werbemittelkontakts" ist Schülern und Auszubildende über aktuelle Jobs, Berufswahl und die Situation am Ausbildungsmarkt zu informieren.



Die, die Werbeaktion realisierenden Agenturen sind die beiden Serviceplan-Agenturen Mediaplus, Plan.Net Media sowie die Kreativagentur gelee royale.



Die Platzierung des Live-Banners wird am 26. Oktober wiederholt.