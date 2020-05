Einsame Reiter in der Nacht

at // ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz war von den Attacken des früheren Generalintendanten Gerd Bacher in der Club 2-Debatte überrascht, "weil das eigentlich nicht sein Stil ist". Wrabetz gibt sich davon unbeeindruckt, das Bacher "ja so ähnlich - wenn auch nicht immer so voller hass - über alle seine Nachfolger spricht". Was dem ORF-Chef, wie er im Interview mit der Tageszeitung "Österreich" erklärt, nicht egal war, war das Schlechtreden des ORF. Wrabetz tröstet sich damit, dass "Bacher ja in der Medienpolitik und Politik keine Rolle mehr spielt" und "mittlerweile ziemlich einsam durch die mediale Landschaft reitet". Österreich, Seite 8 f.