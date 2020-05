Einflußerhaltungsgesetz

Missing Vision

Er hält die "Herren an der Spitze ... als realitätstauglich". Das heißt, kommentiert Thurnher, "sie lassen jede Vision dessen vermissen, was ein moderner, öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten müsste. Sie investieren alle Kraft in die Erhaltung des Status quo, einer inhaltlichen Zwitterhaftigkeit zwischen martgetriebenen und publizitätsgetriebenem Medium." Thurnher resümiert: "Dieses ORF-Gesetz nimmt die Zerstörung des ORF nicht vor. Sie schiebt die Aufgabe dem ORF selber zu."



Falter, Nr. 47, Seite 5